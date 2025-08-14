Aplicação gov.pt actualizada reforça "centralidade do cidadão"

A aplicação gov.pt sofreu uma atualização, que reforça a "centralidade do cidadão" na interação com os serviços, ao permitir um acesso rápido aos mais utilizados, informou a Agência para a Modernização Administrativa (AMA).

"A app gov.pt desenvolvida pela AMA acaba de receber uma atualização significativa que reforça a centralidade do cidadão na interação com os serviços públicos digitais", indicou, em comunicado.

Na nova versão é agora possível configurar acessos rápidos aos serviços mais utilizados, destacando três opções preferenciais, bem como selecionar documentos relevantes, que aparecem diretamente na página principal.

Foi também criada uma secção chamada "processos em curso", na qual estão procedimentos ativos na app, como a renovação do cartão de cidadão.

Esta aplicação tem ainda uma área com a informação mais relevante e o menu lateral passa a incluir a entrada "serviços", onde é possível aceder às funcionalidades.

A aplicação gov.pt, que conta com mais de 3,5 milhões de 'downloads', disponibiliza 26 documentos oficiais em formato digital, como o cartão do cidadão e a carta de condução.