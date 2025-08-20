Portugal volta a vencer Filipinas na preparação para o Mundial de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol voltou hoje a bater as Filipinas por 3-0, em Santo Tirso, no segundo de três jogos de preparação para o Campeonato do Mundo da modalidade.

Os lusos triunfaram com os parciais de 25-20, 25-21 e 25-22, disputando ainda um set extra, que venceu por 26-24.

Na terça-feira, Portugal também tinha vencido por 3-0 (25-17, 28-26 e 25-17) e mais um set extra (25-19) perante o anfitrião do Mundial, que se realiza entre 12 e 28 de setembro.

Portugal, que está a estagiar em Santo Tirso, viajará depois para a Roménia, em 26 de agosto, para mais dois jogos de preparação. A viagem para as Filipinas está marcada para 02 de setembro.

A seleção lusa ficou inserido no Grupo D, juntamente com os Estados Unidos, Cuba e Colômbia. O selecionador João José, que em 2002 integrou como jogador a equipa que alcançou um histórico oitavo lugar, reconhece as dificuldades do grupo.

"Há duas seleções que não precisam de apresentação, são Cuba e Estados Unidos, candidatos a medalhas. Temos de ser realistas, mas também ambicionar e aceitar o desafio de conseguir passar aos oitavos de final", disse o selecionador, após o segundo encontro com os filipinos.