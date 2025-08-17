Moreirense soma segundo triunfo em dois jogos ao vencer nos Açores

O Moreirense somou hoje o segundo triunfo em dois jogos na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer fora o europeu Santa Clara por 1-0, em encontro da segunda jornada.

O brasileiro Guilherme Schettine marcou, aos oito minutos, o golo do conjunto de Moreira de Cónegos, que se tinha estreado com um triunfo caseiro por 2-1 face ao Alverca.

O Moreirense juntou-se na frente, com seis pontos, a Sporting de Braga e Famalicão, enquanto o 'onze' de Vasco Matos, a disputar as pré-eliminatórias de acesso à fase de liga da Liga Conferência, continua a zero, pois já tinha perdido por 3-0 em Famalicão.