Talhinhas/Valdez e Aguiar/Luís garantem presença da Madeira no Campeonato Nacional de Voleibol de Praia

A Madeira estará representada na Fase final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia 2025, que se realiza nos dias 15, 16 e 17 de Agosto, no emblemático Estádio de Praia de Matosinhos, pelas duplas Frederica Talhinhas/Mariana Valdez e Guilherme Aguiar/Pedro Luís.

O Circuito Nacional de Voleibol de Praia 2025, que contou com sete etapas distribuídas por várias regiões do País, culmina agora nesta final, que reunirá os melhores atletas nacionais da modalidade em busca do título de Campeões Nacionais.

"A presença destas duplas na Final do Campeonato Nacional é motivo de orgulho para o voleibol da Madeira e representa o culminar do trabalho desenvolvido ao longo da época, tanto pelos atletas como pelas estruturas técnicas e organizativas regionais. A Associação deseja o maior sucesso às duplas madeirenses na competição, certos de que darão o seu melhor e representarão a Região com dedicação e ambição", sublinha a Associação de Voleibol da Madeira.