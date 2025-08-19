'Futebol de Rua português' acredita que pode conquistar o Mundial

A seleção portuguesa de futebol de rua apresentou hoje os oito jogadores convocados para o campeonato do mundo da modalidade e crente de que "é possível" conquistar a competição.

"Somos verdadeiramente melhores que eles todos. Temos um problema, que é o fado, a saudade... o português chega a uma altura em que basta um deixar de acreditar e toda a equipa deixa de acreditar. Eu acredito piamente que ainda não fomos campeões do mundo porque pessoalmente ainda não tive a capacidade de incutir nos nossos oito jogadores o sonho, a vontade de que é possível sermos campeões do mundo", afirmou o selecionador nacional desta variante, Bruno Seco, no final da conferência.

A comitiva nacional, composta por oito jogadores, onde se destaca o madeirense Tiago Santos, e uma equipa técnica liderada por Bruno Seco (selecionador desde 2011), com o madeirense Rafael Santos (team manager) e Nuno Rodrigues (treinador de competências), que os acompanhará, irá representar Portugal no Mundial de 2025 (Homeless World Cup), em Oslo, na Noruega, entre os dias 23 e 30 de agosto, que contará com 500 atletas em representação de 48 países.

Os madeirenses Rafael Santos e Tiago Santos.

A cerimónia decorreu perante um auditório n.º 2 da Cidade do Futebol repleto, perante convidados e com Daniel Carriço, diretor da FPF, como anfitrião em substituição de João Vieira Pinto, embaixador da equipa desde a sua fundação e que hoje celebra o seu 54.º aniversário.

A influência de João Vieira Pinto foi recordada por Gonçalo Santos, coordenador do Projeto Futebol de Rua da Associação CAIS, durante a cerimónia. "Como frequentemente diz o nosso embaixador João Vieira Pinto, já hoje aqui bem referido, quando as seleções de Portugal saem, saem para ganhar, não para passear. Saem para ganhar e honrar o nome de Portugal, esse é o nosso compromisso para todos vocês", assinalou.

Esse espírito de conquista foi partilhado por João Ferreira, um dos oito jogadores que representarão Portugal na competição e acompanhado pela colega de equipa Alexandra Araújo. "Não somos só nós dois; nós os oito acreditamos que vamos ser campeões do mundo, só lá vamos [ao Mundial] para isso", afirmou, categórico, o jogador, natural do município de Aveiro.