Campeão Liverpool sofre, mas entra a vencer em dia de homenagem a Diogo Jota

O Liverpool iniciou hoje a defesa do título inglês de futebol ao vencer em casa o Bournemouth por 4-2, no arranque da primeira jornada, numa partida marcada pelas homenagens a Diogo Jota e ao irmão, André Silva.

A equipa da casa, campeã em título da Premier League, esteve a vencer por 2-0, deixou-se empatar e, depois, chegou ao triunfo com dois golos nos minutos finais -- o substituto italiano Federico Chiesa, aos 88, e Mohamed Salah, aos 90+4, resolveram a partida.

Antes de o egípcio fechar as contas do encontro, homenageando Jota com o festejo, foi o reforço francês Hugo Ekitiké a mostrar serviço, com um golo, aos 37 minutos, e uma assistência, para Gakpo, aos 49.

Ainda assim, no segundo tempo, os 'cherries' não desistiram e chegaram ao 2-2, com um 'bis' de Semenyo, aos 64 e 76, após o ganês ter sido alvo de insultos racistas no primeiro tempo.

Embora 'sofrido', o triunfo chegou pelo 'improvável' Chiesa - que pouco jogou na época passada e foi lançado no jogo no lugar da contratação 'estrela' do campeão, Florian Wirtz - e o 187.º golo no campeonato inglês de Salah, a entrar em mais um ano como figura maior do clube.

Nos momentos que antecederam o arranque do encontro, adeptos exibiram cartazes com os nomes de Diogo Jota e André Silva, os jogadores alinharam com 'fumos' negros e respeitaram um minuto de silêncio, com as bancadas a cantarem a "You'll Never Walk Alone" dedicada ao seu malogrado avançado.

Jota, que morreu num acidente de viação ao lado do irmão no início de julho, tem sido lembrado por vários clubes da Premier League e hoje, em Anfield Road, foram comemoradas as cinco temporadas do jogador pelos 'reds', com os quais ganhou quase tudo, levando a que o emblema inglês retirasse o seu '20'.

Pelo lado negativo, o jogo chegou a estar interrompido vários minutos devido ao protesto do avançado ganês do Bournemouth Antoine Semenyo, que denunciou insultos racistas provenientes das bancadas, ao minuto 28, levando à interrupção da partida pelo árbitro Anthony Taylor.

No sábado, o Fulham, treinado por Marco Silva, visita o Brighton, o Manchester City joga em casa do Wolverhampton, de Vítor Pereira, o Newcastle desloca-se ao reduto do Aston Villa e o Tottenham recebe o Burnley, num dia que ficará marcado pelo regresso do Sunderland à Premier League, ante o West Ham.