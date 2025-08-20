16 equipas inscritas no Trial 4x4 em São Vicente

Teve lugar, esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente, a apresentação oficial do Trial 4x4, prova integrada no Troféu Verde, que tem como objectivo a promoção da sustentabilidade ambiental, e no Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4x4.

A organização do evento está a cargo do Clube Desportivo Nacional e da XAdventure, decorrendo a competição na Ribeira da Vila de São Vicente. A pista foi desenhada para proporcionar "espetáculo e resistência, contando com a participação de 16 equipas", refere nota enviada.

No uso da palavra, o vice-presidente da Câmara Municipal, Fernando Góis, destacou a importância do evento, que tem vindo a crescer fruto das parcerias estabelecidas ao longo dos anos, sendo hoje um marco com relevância económica e sociocultural, além de constituir um ponto de encontro para os amantes do desporto motorizado.

O autarca deixou um reconhecimento especial ao Clube Desportivo do Estreito, pelo trabalho desenvolvido em edições anteriores, que permitiu ao evento alcançar o prestígio atual. Expressou ainda gratidão a todos os que colaboraram ao longo destes anos, com um agradecimento particular ao Clube Desportivo Nacional, que aceitou o desafio de organizar a prova, e ao Sr. José Canha, pela sua dedicação à promoção do desporto motorizado em São Vicente.

O programa arranca no dia 23 de Agosto, pelas 19h00, com o prólogo para todas as classes. Segue-se, às 21h00, a realização da primeira Manga de Resistência, com a duração de uma hora para as classes Super Proto e Proto, e de 30 minutos para a classe Promoção.

No dia 24 de Agosto, pelas 15h00, terá lugar a segunda Manga de Resistência, com duas horas de duração para as classes Super Proto e Proto, e uma hora para a classe Promoção. A entrega de prémios está agendada para as 19h00.

Este evento, o maior do género na Região e com forte repercussão a nível nacional e internacional, assume-se como um marco de destaque no calendário local, assinalando também o arranque oficial das Festas de São Vicente 2025.