113 canoístas inscritos na Regata da Madalena do Mar

No próximo sábado, dia 16 de Agosto, o município da Ponta do Sol, mais precisamente a Madalena do Mar, receberá a 3.ª Etapa do Circuito Regional SIPRE, denominada por Regata da Madalena do Mar.

Nesta edição estão inscritos 113 canoístas, em representação: da Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval do Funchal, Clube Naval da Calheta e Ludens Clube de Machico.

A largada da competição será dada no Cais do Paul do Mar pelas 11 horas, com uma distância de 9.5 Km para todas as categorias, sendo elas: Juniores, Seniores, Masters Masculinos e Femininos e Mistos, em SS1, SS2 e SUPC.

A chegada e a entrega de prémios acontecerão na praia da Banda D’Além, na Madalena do Mar, por volta das 12h30.