Fogo provoca um ferido grave no Sabugal

Um funcionário de uma empresa de proteção florestal ficou hoje ferido com gravidade no incêndio que lavra no Sabugal, afirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Um operacional da Afocelca (empresa de proteção florestal detida pelos grupos do setor da celulose Altri e Navigator) ficou à tarde gravemente ferido em operações de combate ao incêndio que lavra no concelho do Sabugal, afirmou a ANEPC, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os restantes quatro elementos da equipa da Afocelca sofreram ferimentos ligeiros.

"O ferido grave foi estabilizado no local pelas equipas de emergência e posteriormente transportado, pelo helicóptero do INEM, para o Hospital de São João, no Porto", disse.

De acordo com a ANEPC, os restantes feridos foram assistidos no local por equipas do INEM.

Fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela disse à agência Lusa que o ferido grave é um homem de 45 anos de idade.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado às 16:46, na zona de Vale da Senhora da Póvoa, localidade do município de Penamacor, na fronteira com o concelho vizinho do Sabugal.

Hoje, o incêndio que lavrava no Sabugal, distrito da Guarda, passou para Penamacor, já no distrito de Castelo Branco, precisamente na zona de Vale da Senhora da Póvoa.

Segundo fonte da Afocelca contactada pela Lusa, o funcionário seguia numa equipa de cinco elementos da empresa.

Os restantes elementos que integravam a equipa irão receber acompanhamento psicológico, acrescentou a mesma fonte.