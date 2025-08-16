Três bombeiros de Folgosinho feridos no combate a fogo na Mêda
Três bombeiros da corporação de Folgosinho, no concelho de Gouveia, ficaram hoje com ferimentos ligeiros enquanto combatiam um incêndio em Longroiva, no município da Mêda, no distrito da Guarda.
A situação foi confirmada à agência Lusa por Jody Rato, segundo comandante regional do Centro, que está a comandar o dispositivo operacional dos incêndios que deflagraram em Satão e Trancoso, cujo posto de comando está em Aguiar da Beira.
"Dois dos feridos sofreram queimaduras, um numa mão e outro numa perna. O terceiro sofreu uma entorse durante o combate ao fogo, na zona de Longroiva", disse o oficial.
Os feridos foram encaminhados para o Centro de Saúde da Meda, onde foram observados, e dois deles seguiram para a Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões.
Ainda segundo Jody Rato, o incidente ocorreu pelas 18:00 em Longroiva, onde há uma frente ativa.
Nos distritos da Guarda e de Viseu estão centenas de bombeiros de todo o país, no combate ao incêndio que teve origem em dois fogos -- Sátão (distrito de Viseu) e Trancoso (distrito da Guarda) -- e que na sexta-feira tornou-se um só e alastrou a 11 municípios dos dois distritos.
Os 11 municípios são: Sátão, Sernancelhe, Moimenta da Beira, Penedono e São João da Pesqueira (distrito de Viseu); Aguiar da Beira, Trancoso, Fornos de Algodres, Mêda, Celorico da Beira e Vila Nova de Foz Coa (distrito da Guarda).
O incêndio de Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, em Sátão, teve alerta às 01:03 de quarta-feira, tendo no mesmo dia chegado aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.
O alerta para o incêndio de Freches, no município de Trancoso, distrito da Guarda, aconteceu há uma semana, no dia 09, às 17:21.
Pelas 19:45 de hoje, combatiam o incêndio que teve origem nos fogos de Sátão e Trancoso 1.342 operacionais, apoiados por 442 viaturas e quatro meios aéreos, segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).