Marcelo acompanha estado de saúde de ferido grave em fogo na Guarda

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inteirou-se hoje do estado de saúde do ferido grave no incêndio da Guarda, cuja recuperação está a acompanhar, divulgou a página da presidência.

O Presidente da República "falou telefonicamente com a esposa do ferido grave no incêndio da Guarda, no qual faleceu um antigo autarca, para se inteirar do estado de saúde do marido", pode ler-se numa nota oficial na página da presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa desejou ao homem, que se encontra internado Marcelo Rebelo de Sousa desejou ao homem, que se encontra internado na Unidade Local de Saúde Universitária de Coimbra, devido às queimaduras sofridas, " que possa recuperar o mais rapidamente possível dos graves ferimentos".

O homem ficou gravemente ferido no fogo que começou na manhã de sexta-feira, em Pêra do Moço, no concelho da Guarda, e avançou para os concelhos de Trancoso e Pinhel.

Do mesmo incêndio resultou uma vítima mortal, o antigo presidente da Junta de Vila Franca do Deão, naquele concelho, Carlos Dâmaso, com cerca de 40 anos, que faleceu no combate às chamas.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local permanecem 223 operacionais, apoiados por 82 veículos e um meio aéreo.