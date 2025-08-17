Canadairs entram em acção nos fogos do Sabugal que ameaçam aldeias

Quatro aviões Canadair deram hoje apoio no incêndio que afeta o concelho do Sabugal desde sexta-feira e contribuíram para evitar que as chamas atingissem a aldeia de Rapoula do Côa, que esteve cercada.

"Felizmente, hoje, contámos com o apoio de quatro Canadair, que foram uma grande ajudar para debelar a frente de fogo que estava a aproximar-se da Rapoula do Côa", disse à agência Lusa o presidente da Câmara do Sabugal, Vítor Proença.

Os fogos continuam a fustigar o concelho raiano do distrito da Guarda, mas em pontos opostos, o que também dificulta a resposta aos focos de incêndio.

"Temos que dividir os meios disponíveis, porque está a arder de uma ponta à outra do nosso concelho, o que impede uma ação musculada dos operacionais", acrescentou o autarca.

Pelas 16:30, as chamas estavam a aproximar-se das aldeias de Penalobo e Seixo do Côa, bem como das termas do Cró, onde o dispositivo estava a ser reforçado.

Durante a tarde, a ameaça rondou um posto de combustível da Cerdeira do Côa, mas bombeiros e populares conseguiram evitar o pior.

"A situação continua também complicada na Bendada", realçou Vítor Proença.

O fogo que está atualmente na zona de Seixo do Côa começou na Aldeia de Santo António, na sexta-feira, pelas 14:40, e mobiliza 260 operacionais, 70 veículos e cinco meios aéreos, segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Na ocorrência de Sortelha, para o qual foi dado alerta às 14:53 de sábado, estavam empenhados esta tarde 57 homens e 14 viaturas.