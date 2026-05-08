862 idosos participam na construção do Muro da Solidariedade

O Muro da Solidariedade da contou este ano com a participação de 862 idosos, provenientes de 42 instituições de várias zonas da Região, numa iniciativa integrada no programa da Festa da Flor e que voltou a encher a Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal, de cor, flores e animação.

A iniciativa decorreu esta sexta-feira e contou com a presença do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, e da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

O ambiente junto ao muro foi marcado por grande afluência de pessoas, com dezenas de participantes a aguardarem a sua vez para colocar flores no painel decorativo, numa iniciativa de forte simbolismo social e intergeracional.

Segundo Eduardo Jesus, o muro sofreu este ano uma ligeira alteração de localização, devido à reorganização dos espaços da Festa da Flor e à exposição floral promovida pela Secretaria Regional da Agricultura e Pescas no Largo da Restauração.

A mudança permitiu igualmente melhorar as condições de acessibilidade para os participantes. “Algumas das pessoas que aqui vêm deixar o seu contributo têm alguma dificuldade na mobilidade. Assim não têm que descer escadas nem subir escadas”, explicou o governante.

O secretário regional destacou ainda que a disposição ao longo da Placa Central permite aos idosos acompanharem a animação da festa, incluindo atuações de grupos folclóricos, enquanto aguardam pela colocação das flores.

Eduardo Jesus sublinhou que o Muro da Solidariedade complementa o tradicional Muro da Esperança e reforça a preocupação de incluir os mais velhos numa celebração emblemática da Região.

“Devem ser relembrados e devem ser incluídos numa celebração tão simbólica como esta da Festa da Flor”, afirmou.

O governante admitiu ainda que o painel deverá ficar “bastante composto”, à semelhança do ano passado, embora considere que “há sempre espaço para mais uma flor”.