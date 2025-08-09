Turistas arriscam a vida por uma foto no Farol da Ponta do Pargo

Dois turistas foram hoje avistados à beira de um abismo, no Farol da Ponta do Pargo, na costa Oeste da Madeira. O caso gerou preocupação entre quem passava pelo local, devido ao perigo evidente da queda, visto que um deles estava sentado na ponta da rocha enquanto o outro lhe tirava uma fotografia.

Alguns madeirenses que testemunharam o momento criticaram a falta de responsabilidade dos visitantes e alertaram para a necessidade de maior cuidado ao circular naquela zona.

O Farol da Ponta do Pargo é um ponto turístico muito procurado pela vista panorâmica. No entanto, está bem sinalizado para o perigo de queda junto à rocha.