Despiste de carro de pau fez dois feridos em Água de Pena

Um carro de pau despistou-se esta tarde durante uma prova e saiu de estrada no sítio dos Cardais, em Água de Pena.

Deste acidente resultaram dois feridos aparentemente ligeiros.  Uma das vítimas tinha cerca de 30 anos e foi assistida pelos Bombeiros Municipais de Machico, visto queixar-se de algumas dores.

O outro homem, de 32 anos, foi projectado para um poço de rega, mas saiu pelos seus próprios meios. Foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o hospital.

