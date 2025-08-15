Bombeiros novamente chamados para resgatar gato de telhado no Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram novamente alertados para resgatar o gato ‘Chantilly’ que voltou a fugir para o telhado, na Rua da Carne Azeda, no Funchal.
Para o local foi mobilizado um veículo auto-escada e dois bombeiros.
A dona subiu na auto-escada juntamente com um bombeiro e conseguiram resgatá-lo esta tarde.
Tal como o DIÁRIO noticiou, esta não é a primeira vez que o gato foge para este telhado, o que já mobilizou ambas as corporações de bombeiros do Funchal para o local por diversas vezes.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo