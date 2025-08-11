Carro incendeia-se em túnel no Funchal

Uma viatura ligeira incendiou-se, ao final desta tarde de segunda-feira, 11 de Agosto, dentro de um túnel na Avenida da D. Teodoro Faria (que vai dar ao LeRoy Merlin), no Funchal.

O alerta foi dado pelas 19:29, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizado para o local quatro viaturas, incluindo uma ambulância. Não há, porém, feridos a registar.

A ocorrência foi registado em vídeo por outros condutores que por ali passavam e, entretanto, partilhado nas redes sociais:

A Polícia de Segurança Pública encontra-se também no local, a barrar um quarteirão em São Martinho.

Foram cortados o acesso à via rápida e à Rua da Bolívia.