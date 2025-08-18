Incêndios em carros: eram eléctricos?

Na última semana, três incêndios em viaturas em locais públicos da Região despertaram curiosidade e geraram especulação nas redes sociais. Um dos casos ocorreu na ilha do Porto Santo, no Miradouro das Flores, e os restantes dois na ilha da Madeira, mais concretamente na Vila da Ribeira Brava e nas serras de Santana, na Achada do Teixeira. A sucessão de incêndios suscitou comentários nas redes sociais, com muitos utilizadores a associar os episódios a veículos alegadamente eléctricos. Mas será que esta ligação tem fundamento?

O último incidente, na Achada do Teixeira, foi noticiado no dnotocias.pt ao final da manhã de sábado, 16 de Agosto, e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Vários utilizadores associaram o incêndio ao facto de o veículo ser alegadamente eléctrico. Nas publicações da página do DIÁRIO no Facebook, destacavam-se comentários como João Baptista: “Veículo eléctrico. Maravilha”; Fábio Neves: “Mais um elétrico…”; e António Martins: “Só pode ter sido um eléctrico conduzido por um turista!”.

Para apurar a veracidade destes comentários, o DIÁRIO contactou directamente os comandantes das corporações de bombeiros envolvidas, tentando esclarecer a natureza dos veículos incendiados. Paulo Leme, comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana, confirmou que “o veículo em questão era a combustão”, desmentindo a ideia de um carro eléctrico. Sidónio Pio, comandante dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, afirmou que “era um veículo movido a gasolina”. Carlos Drumond, comandante dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, esclareceu que a ocorrência registada na 'ilha dourada' envolveu "um veículo a combustão”.

Os relatos oficiais confirmam que, apesar da propagação de comentários e rumores, nenhuma das três viaturas incendiadas era eléctrica. A sequência de incêndios envolveu exclusivamente veículos de combustão, ocorrendo em contextos distintos: na Ribeira Brava, o carro incendiou-se à saída do túnel de acesso à Estrada Comandante Camacho de Freitas; na Achada do Teixeira, nas serras de Santana, a viatura foi consumida pelas chamas numa zona de estacionamento no final de uma estrada isolada; e no Porto Santo, o fogo tomou conta de um veículo junto ao Miradouro das Flores.

Os acontecimentos salientam a necessidade de verificar a informação antes de a partilhar, especialmente nas redes sociais, onde rumores podem gerar alarmismo injustificado. As autoridades locais, neste caso os comandos de bombeiros, são a fonte mais fiável para confirmar a causa de incêndios ou acidentes.

Até ao momento, não há qualquer indicação de que veículos eléctricos na Região apresentem riscos acrescidos de incêndio. Os três incidentes recentes enquadram-se nos acidentes rodoviários habituais, relacionados com falhas ou condições normais de uso de viaturas de combustão.

Este episódio reforça também a importância da literacia digital: uma notícia em rede social pode ser rapidamente interpretada e comentada sem confirmação dos factos. O DIÁRIO recorda que a informação verificada deve sempre prevalecer sobre conjecturas e boatos, garantindo uma comunicação pública segura e precisa.