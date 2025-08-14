Carro em chamas no Miradouro das Flores no Porto Santo

Um carro incendiou-se, ao início da tarde desta quinta-feira, no Pico das Flores, no Porto Santo. A coluna de fumo era bem visível mas, de acordo com testemunhas oculares, não há feridos a registar.

Segundo apurou o DIÁRIO, os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram chamados ao local, a fim de combater as chamas, que terão destruído a viatura por completo. Para o local foram enviados cinco operacionais, bem como duas viaturas: uma de combate a incêndios e uma ambulância, que não chegou a ser utilizada.

O carro encontrava-se perto do miradouro das Flores, um local muito procurado por turistas dada a sua vista panorâmica sob a ilha.