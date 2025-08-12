 DNOTICIAS.PT
Queimada não autorizada no Porto da Cruz mobiliza bombeiros

Uma queimada não autorizada de pequena dimensão, ocorrida na noite de ontem no Porto da Cruz, obrigou à intervenção dos Bombeiros Municipais de Machico.

O alerta foi dado por volta das 23h30, mobilizando uma viatura e cinco operacionais, que utilizaram material sapador para extinguir o fogo.

A situação foi rapidamente controlada, sem registo de feridos ou danos significativos.

