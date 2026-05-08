Capitania prolonga aviso de vento e agitação marítima forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de vento e agitação marítima forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se assim até às 18 horas amanhã, abrangendo toda a orla marítima da Região.

De acordo com o aviso, o vento será de "oeste muito fresco (40 a 50 km/h) a forte (51 a 61 km/h), diminuindo gradualmente para fresco (31 a 39 km/h) a muito fresco (40 a 50 km/h), por vezes moderado (20 a 30 km/h) no fim do período"

Por sua vez, a visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca no início.

E quanto à ondulação são esperadas ondas de noroeste de 3,5 a 4 metros, diminuindo para 2,5 a 3 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul as ondas devem ser de ondas de sudoeste de 2 a 3 metros, diminuindo para 1 a 2 metros.

A Capitania do Funchal recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.