Trânsito na Madeira mantém-se sem constrangimentos mesmo nas zonas mais críticas

Durante este mês de Agosto, as estradas da Madeira têm apresentado condições favoráveis à circulação, sem registo de congestionamentos significativos. Esta manhã, não foi excepção. Esta situação reflecte-se na ausência de filas prolongadas e na fluidez do tráfego, mesmo em períodos de maior movimento.

Até nas zonas mais críticas da Via Rápida, como a Cancela e o Caniço, o trânsito tem estado a fluir sem dificuldades.

Ainda assim, é recomendado a todos os condutores que mantenham a condução defensiva, respeitem os limites de velocidade e as regras estipuladas no Código da Estrada, de forma a assegurar que estas boas condições se mantêm.