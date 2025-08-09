Parque 7 do Aeroporto da Madeira encerra para obras e motiva críticas

A Aeroportos da Madeira já informou todos os clientes para retirarem as suas viaturas do parque de estacionamento 7 do Aeroporto da Madeira, uma vez que o mesmo vai encerrar hoje para obras por tempo indeterminado.

Uma situação que gerou várias críticas, visto que alguns madeirenses com viagem marcada para breve admitem não ter outra zona ‘Low Cost’ para parar o carro.

Além disso, queixam-se que não conseguem fazer reservas online nos parques de estacionamento do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo e lamentam este constrangimento que os obriga a arranjar outras alternativas.

O DIÁRIO questionou os responsáveis pelo estacionamento do Aeroporto sobre se vai haver agora outro parque 'Low Cost', mas até ao momento não obteve resposta.

Contudo, relativamente às reservas, a empresa esclareceu recentemente que as reservas não estão disponíveis devido às obras de remodelação que estão a decorrer em alguns parques de estacionamento. “Não dá para fazer reserva. É chegar ao parque, tirar o bilhete e depois efectuar o pagamento no final”, explicou fonte do aeroporto, dando conta de que, ao todo, vão ser remodelados três parques de estacionamento e que as obras irão estender-se até ao mês de Outubro.