Trânsito sem sinais de congestionamento

As férias escolares, mas também dos trabalhadores, continuam a ter reflexo no trânsito. Na manhã desta segunda-feira, 11 de Agosto, o trânsito nas principais estradas da Madeira está a fluir sem grandes problemas.

Como é perceptível nas câmaras da ViaLitoral, até ao momento, algumas entradas e saídas da via rápida apresentam as habituais demoras, mas não existe, para já, qualquer engarrafamento.

Foto ViaLitoral

O mesmo acontece nos acessos ao centro do Funchal.

Ainda assim, aos condutores é recomendada atenção e precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente.