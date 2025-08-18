Plenários de trabalhadores podem gerar constrangimentos na Siga Rodoeste e HF

Estão agendados para hoje dois plenários de trabalhadores de empresas de transporte colectivo da Madeira. As reuniões foram convocadas pelo Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores e vão decorrer durante o dia, podendo gerar constrangimentos nos respectivos serviços.

O plenário da Siga Rodoeste tem início marcado para as 11 horas, só devendo terminar pelas 15 horas. No caso da Horários do Funchal, o plenário arranca quando forem 16h30 e deverá terminar três horas depois, pelas 19h30.