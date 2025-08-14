Trânsito volta a estar caótico na zona das Queimadas

Esta manhã o trânsito voltou a estar caótico na zona do Parque Florestal das Queimadas, em Santana.

Segundo um popular, pelas 11h50 “ninguém estava a controlar as descidas nem as subidas”, tendo o trânsito ficado praticamente parado.

A mesma fonte pede mais fiscalização nesta estrada, pois alerta que “se há uma emergência, nem uma ambulância nem um carro de combate a incêndios consegue passar no local”.

Disse ainda que houve pessoas que demoraram mais de 30 minutos para sair dali.