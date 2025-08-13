Raimundo Quintal critica "onda de decomposição que invadiu a Madeira"
O ambientalista alerta para degradação de muro junto à Ribeira de São João
O ambientalista e geógrafo Raimundo Quintal denunciou, através da sua página de Facebook, o que classifica como uma "onda de decomposição" que está a invadir a Madeira, com reflexos visíveis em espaços públicos e naturais.
Na sua publicação, o antigo vereador do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, chama atenção para o estado de degradação do muro da margem direita da Ribeira de São João.
Ao circular no Funchal e nesta Ilha, onde nasci e que muito amo, sinto uma crescente tristeza e indignação. São jardins e parques mal cuidados, são espaços naturais abusivamente violados, são edifícios e estruturas públicas a necessitar de obras de manutenção. Raimundo Quintal, geógrafo