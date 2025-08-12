Trânsito sem ocorrências na Madeira na manhã desta terça-feira

À semelhança dos últimos dias, a manhã desta terça-feira decorre sem registo de acidentes ou congestionamentos nas estradas da Madeira.

A tranquilidade no tráfego deve-se, em grande parte, às férias escolares e à ausência de muitos trabalhadores da Região, que se encontram de férias.

Ainda assim, as autoridades reforçam a importância de manter a atenção ao volante e adoptar uma condução defensiva, garantindo a segurança de todos os utentes da via.