Projecto '#Vibes4U NoDrugs' sensibilizou jovens em Câmara de Lobos

O projecto '#Vibes4U NoDrugs' levou a cabo mais uma acção de sensibilização junto dos mais jovens, desta feita na Festa da Espada Preto, em Câmara de Lobos. A Polícia de Segurança Pública também contribuiu para esta iniciativa.

Este é um projecto da Direção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, que desenvolve acções preventivas nos eventos noturnos de carácter recreativo, tais como festas, arraiais e festivais.

"A base deste projeto consiste na abordagem da educação pelos pares, que envolve a disseminação de mensagens preventivas por jovens voluntários e jovens que frequentam o evento. Os voluntários universitários receberam formação específica para esta atuação", indica nota da organização.

Além da Universidade da Madeira, participam neste projecto a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny e a Polícia de Segurança Pública.