Motociclista ferido num acidente em Câmara de Lobos
Um choque entre um carro e uma moto, na Viaexpresso que liga Câmara de Lobos às Corticeiras, causou hoje um ferido.
O motociclista, um homem de 30 anos, apresentava suspeita de fractura num tornozelo.
O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pelas 14h50, que se deslocaram ao local para prestar socorro à vítima.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo