 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Motociclista ferido num acidente em Câmara de Lobos

None

Um choque entre um carro e uma moto, na Viaexpresso que liga Câmara de Lobos às Corticeiras, causou hoje um ferido.

O motociclista, um homem de 30 anos, apresentava suspeita de fractura num tornozelo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pelas 14h50, que se deslocaram ao local para prestar socorro à vítima.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo