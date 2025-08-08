Motociclista ferido num acidente em Câmara de Lobos

Um choque entre um carro e uma moto, na Viaexpresso que liga Câmara de Lobos às Corticeiras, causou hoje um ferido.

O motociclista, um homem de 30 anos, apresentava suspeita de fractura num tornozelo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pelas 14h50, que se deslocaram ao local para prestar socorro à vítima.