PJ investiga morte de pescador em Câmara de Lobos

A Polícia Judiciária está a investigar a morte do homem que esta manhã foi encontrado cadáver na baía de Câmara de Lobos.

Trata-se de um pescador de 54 anos, que segundo foi possível apurar foi encontrado por volta das 5 horas pelo mestre da embarcação que deu o alerta para as autoridades.

Deslocaram-se de imediato para o local tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, que recolheram o corpo e transportaram-no para o cais do Porto do Funchal, tendo a Delegada de Saúde efectuado o auto de verificação do óbito.

Após contacto com o Ministério Público, e terminadas as diligências da Polícia Judiciária, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira, informou a autoridade marítima em comunicado, dando conta de que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.