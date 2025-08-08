PJ investiga morte de pescador em Câmara de Lobos
A Polícia Judiciária está a investigar a morte do homem que esta manhã foi encontrado cadáver na baía de Câmara de Lobos.
Trata-se de um pescador de 54 anos, que segundo foi possível apurar foi encontrado por volta das 5 horas pelo mestre da embarcação que deu o alerta para as autoridades.
Deslocaram-se de imediato para o local tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, que recolheram o corpo e transportaram-no para o cais do Porto do Funchal, tendo a Delegada de Saúde efectuado o auto de verificação do óbito.
Após contacto com o Ministério Público, e terminadas as diligências da Polícia Judiciária, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira, informou a autoridade marítima em comunicado, dando conta de que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi activado.
O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.
Autoridades recolhem do mar corpo de homem de 50 anos
De acordo com o Capitão do Porto do Funchal, Bruno Ferreira Teles, por volta das 5h00 desta sexta-feira, as autoridades foram alertadas para a presença de um homem, com cerca de 50 anos, caído o mar junto à embarcação 'Falcão do Mar', fundeada a aproximadamente 500 metros de Câmara de Lobos.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo