Deputados do Chega vão doar parte do salário de Setembro às vítimas dos incêndios

Os deputados do Chega na Assembleia da República anunciaram esta sexta-feira, 14 de Agosto, que vão doar parte do seu salário do próximo mês às vítimas dos incêndios florestais, num gesto que o partido considera “simbólico, mas profundamente necessário” para reforçar o compromisso com o povo português.

A decisão foi divulgada pelo presidente do partido, André Ventura, num momento em que o país enfrenta grandes incêndios e o governo da República prolongou a situação de alerta até domingo, perante o que a ministra da Administração Interna classificou como “calamidade nacional”.

“Não aceitamos ser aumentados enquanto o povo sofre e perde as suas casas para o fogo. Este aumento não ficará connosco, mas será imediatamente canalizado para quem mais precisa”, afirmou Ventura, sublinhando a urgência de apoiar as comunidades afectadas.

Desde o início da legislatura, os deputados do Chega têm doado 5% do seu vencimento mensal a diversas associações, corporações de bombeiros, famílias vulneráveis e instituições de solidariedade. “Enquanto este país não tiver salários decentes, os políticos também não devem ter salários decentes”, concluiu o líder do partido.