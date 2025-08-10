Bateu em carro estacionado em Câmara de Lobos e fugiu
Um condutor embateu ontem contra um carro que estava estacionado no Caminho das Heras, em Câmara de Lobos, e fugiu do local sem assumir a responsabilidade.
Segundo a proprietária, o acidente ocorreu por volta das 23 horas, o que deixou o seu carro com danos materiais.
A lesada referiu ter ouvido um estrondo quando se encontrava no interior da sua residência e conseguiu avistar um condutor de um Renault Mégane cinzento a fugir a alta velocidade.
Pede assim a quem tenha alguma informação para entrar em contacto consigo através das redes sociais.
