Bateu em carro estacionado em Câmara de Lobos e fugiu

Um condutor embateu ontem contra um carro que estava estacionado no Caminho das Heras, em Câmara de Lobos, e fugiu do local sem assumir a responsabilidade.

Segundo a proprietária, o acidente ocorreu por volta das 23 horas, o que deixou o seu carro com danos materiais.

A lesada referiu ter ouvido um estrondo quando se encontrava no interior da sua residência e conseguiu avistar um condutor de um Renault Mégane cinzento a fugir a alta velocidade.

Pede assim a quem tenha alguma informação para entrar em contacto consigo através das redes sociais.