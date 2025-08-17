Ruben Amorim começa Liga inglesa e 'nova era' do Manchester United com derrota

Ruben Amorim iniciou hoje a suposta 'nova era' do Manchester United com uma derrota caseira perante o Arsenal (1-0), no arranque da Liga inglesa de futebol, numa partida em que a equipa do português mostrou 'vícios antigos'.

Muita expectativa para a versão 2025/26 do Manchester United de Amorim, depois de uma última época desastrosa, mas tudo pareceu estar igual em Old Trafford, com os 'red devils' a iniciarem a temporada a perder e com uma exibição sofredora.

O italiano Riccardo Calafiori, aos 13 minutos, num lance em que o guarda-redes Altay Bayindir ficou mal na 'fotografia', deu a vitória aos 'gunners', que contaram com Viktor Gyokeres (ex-Sporting) a titular.

Apesar da vitória da sua equipa, o avançado sueco teve uma estreia para esquecer na Premier League e acabou substituído aos 60 minutos.

Cedo em desvantagem, e com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no 'onze', assim como os reforços Matheus Cunha e Mbeumbo, o United andou sempre atrás do prejuízo, com um futebol sem grande ligação, deixando a imagem que afinal a 'nova era' ainda não começou e os 'red devils' ainda estão em 2024/25.

Das poucas oportunidades criadas, o guarda-redes espanhol Raya respondeu sempre com qualidade e manteve os 'gunners' na frente até ao apito final.

Amorim ainda lançou o reforço esloveno Sesko na segunda parte, mas de nada serviu para fugir a uma estreia da Premier League a perder.