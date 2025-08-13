Rúben Calunga reforça andebol verde-rubro

O andebol do Marítimo conta para a nova temporada, 2025/2026com mais uma cara nova.

Trata-se do jovem internacional português, de 21 anos de idade, Rúben Calunga, que irá reforçar a posição de pivot da formação verde-rubra orientada por Paulo Fidalgo.

Formado no Benfica e com passagens pelo Lamego, Vitória FC e São Pedro do Sul, o jogador destacou-se internacionalmente no Campeonato do Mundo de sub-19 de 2023, que teve lugar na Cróácia, e onde apontou um total de 5 golos em 8 jogos disputados pela selecção lusa.

Na época 2024/2025 Rúben Calunga representou as formações do Sporting da Horta e do Almada. Pelos açorianos veio a ser utilizado em 14 jogos onde apontou um total de 22 golos. Já pelo Almada marcou nove golos nos 15 jogos em que participou.