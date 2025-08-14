Nova Direita demonstra apoio aos trabalhadores do CARAM

O partido Nova Direita demonstrou, hoje, através de comunicado, o seu apoio a todos os trabalhadores do Centro de Abate da Madeira (CARAM), que se encontram em greve, numa "luta de reivindicações legítimas.

Para Paulo Azevedo, é de louvar "a todos aqueles que cada vez mais nesta Região Autónoma perdem o medo e ganham a coragem de reivindicar e defender os seus direitos".

"Do mesmo modo que os deveres são cumpridos, os respectivos direitos também têm de o ser. É mais uma luta dos trabalhadores que reflecte e compromete o crescimento e desenvolvimento das suas famílias", aponta o coordenador regional do partido.

"Estamos atentos e não vamos parar. A Madeira já conta com uma Nova Direita", termina, indicando que o partido está atento a estas causas.

