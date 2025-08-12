Equipas inglesas cumprem minuto de silêncio na primeira ronda em memória de Jota
As equipas da Liga inglesa vão cumprir um minuto de silêncio antes do início dos encontros da primeira jornada da Premier League 2025/26, em memória dos malogrados futebolistas portugueses Diogo Jota e André Silva, anunciou hoje a competição.
A Premier League conversou com o Liverpool sobre a maneira mais apropriada de homenagear Jota e o irmão, que morreram juntos em um acidente de viação, em 03 de julho, em Espanha.
Além do minuto de silêncio antes do início das partidas, com a primeira a opor o campeão Liverpool ao Bournemouth, em Anfield Road, na sexta-feira, os jogadores de todos os emblemas vão utilizar 'fumos negros', enquanto mensagens e imagens vão ser exibidas nos ecrãs gigantes dos recintos.
No domingo, no encontro da Supertaça inglesa, entre o Liverpool e o Crystal Palace, que arrebatou o troféu nos penáltis, no Estádio de Wembley, em Londres, foram depositadas coroas de flores no relvado e cumprido um minuto de silêncio, que foi desrespeitado por alguns adeptos do Palace.
Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 03 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha.
O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das 'quinas' em 2019 e 2025.