Alvinegros com entrada em falso na I Liga

O Clube Desportivo Nacional não foi feliz na estreia da Liga Portugal Betclic (I Liga) 2025/2026 ao perder em casa diante do Gil Vicente, por 2-0 em jogo da ronda inaugural do campeonato e que teve lugar no Estádio da Madeira.

Os alvinegros não entraram da melhor maneira na partida e acabaram mesmo por sofrer os dois golos no decorrer dos primeiros 45 minutos. Aos 35 minutos Pablo Filipe inaugurou o marcador numa boa jogada inaugural, onde do lado direito e já dentro da área, rematou rasteiro sem hipóteses para o guarda-redes Lucas França. Já em período de descontos, 45+2, o ex-alvinegro Luís Esteves, aumentou a vantagem após um belo passe de Martín Fernández.

Já na segunda parte os madeirenses foram mais ‘afoitos’ mas nunca conseguiram materializar, em golos, os vários lances ofensivos criados.

Finda a primeira jornada, o Nacional desloca-se no próximo domingo a Vila do Conde onde irá defrontar o Rio Ave, numa partida agendada para as 15h30.