Cristiano Ronaldo apresentado no Manchester United há 22 anos

Foi uma das grandes transferências desse mercado, embora muitos ainda não acreditassem no potencial do madeirense. Cristiano Ronaldo transferiu-se para o Manchester United em 2003 e foi apresentado precisamente a 12 de Agosto.

O futebolista assinou contrato por cinco épocas e iria auferir um salário bruto de 2 milhões de euros anuais. Depois de assinar contrato, esteve no centro de estágios do clube e conversou com o treinador Alex Ferguson. Mais tarde foi hora de ceder entrevistas aos jornalistas.

Foi aí que passou a envergar o número 7 nas costas, uma ‘camisola’ que já tinha pertencido a David Beckham. Era um enorme desafio para um jovem de apenas 18 anos de idade.

“Estou impressionado. O estádio é enorme, as condições de trabalho são excelentes e fui muito bem recebido por todos. Espero jogar e corresponder ao que esperam de mim”, dizia na altura.