Na campanha DIÁRIO-SPAD, todos olham mas ninguém adopta?

No Dia Internacional do Animal Abandonado, que se assinalou ontem, o DIÁRIO associou-se à SPAD (Sociedade Protectora dos Animais Domésticos) em prol dos animais domésticos, tal como acontece há vários anos.

Este ano, a população teve a oportunidade de conhecer alguns animais junto à Loja do DIÁRIO, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, e os patudos não passaram despercebidos aos olhos dos madeirenses e dos turistas.

A SPAD apresentou também artigos de merchandising, cuja aquisição ajuda a instituição a suportar os custos financeiros associados ao resgate, cuidados veterinários e manutenção diária dos animais.

Nas redes sociais alguns comentários davam conta de que estas campanhas não funcionam porque “as pessoas só olham” e não adoptam.

Mas será mesmo assim?

Já há vários anos que o DIÁRIO se associa à SPAD neste Dia Internacional do Animal Abandonado e foram muitos os animais que já ganharam um novo lar neste dia.

No dia de ontem, muitos olharam, mas houve um jovem que não ficou indiferente a Simba e adoptou-o.

O cão, ainda bebé, foi abandonado numa ninhada em Câmara de Lobos e acolhido pela SPAD.

Ontem Simba ganhou uma nova família.

Também no último ano foram adoptados dois cães no âmbito desta campanha e as visitas ao canil aumentaram significativamente nessa semana.