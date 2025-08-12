Segredos para manter o bronzeado durante todo o ano
Com o Verão a meio gás, muitos já procuram estratégias para prolongar o bronze até aos meses mais frios. Especialistas lembram que, com os cuidados certos, é possível manter a pele com um tom saudável e luminoso por muito mais tempo.
Preparar a pele antes da exposição solar
Uma esfoliação semanal remove as células mortas e ajuda a garantir um bronzeado uniforme. No entanto, este cuidado não deve ser feito no próprio dia em que se apanha sol, para evitar sensibilidade.
Hidratação, por dentro e por fora
Beber água ao longo do dia e aplicar um bom creme hidratante são passos essenciais para evitar que a pele descasque e perca cor.
Evitar banhos quentes e demorados
Água muito quente pode ressecar a pele e acelerar o desaparecimento do bronzeado. Duches mornos ou frios ajudam a preservar a cor.
Protector solar: aliado do bronze saudável
O uso de protector solar, com factor adequado ao tipo de pele, evita queimaduras e danos, permitindo um bronze gradual e duradouro.
Apostar no betacaroteno
Alimentos como cenoura, abóbora e batata-doce são ricos neste pigmento natural, que ajuda a intensificar o tom da pele.
Com cuidados diários e escolhas adequadas, manter o bronze do Verão até ao Inverno pode deixar de ser um sonho e tornar-se parte da rotina.