Celso Bettencourt quer "ouvir para depois decidir" e propõe-se a trabalhar "com todos e para todos"

Nentrega da sua lista às próximas Eleições Autárquicas do dia 12 de Outubro, no Tribunal do Funchal, Celso Bettencourt, candidato pelo PSD-Madeira à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, garantiu que vai trabalhar "com todos e para todos".

"Aquilo que queremos neste momento é ir para o terreno, ouvir as nossas cinco freguesias e o que a população tem para nos dizer e depois então decidir qual será o nosso Manifesto Eleitoral", sublinhou.

Na ocasião fez questão de sublinhar o facto da sua candidatura, composta por 162 nomes, ser representativa de todo o concelho e de cada uma das suas freguesias, sendo, por isso mesmo, uma Lista que considera traduzir a força do Partido naquele concelho.

Celso Bettencourt que, nesta oportunidade - e embora admitindo já ter algumas ideias e propostas concretas, nomeadamente em áreas como a mobilidade, os apoios sociais ou os apoios às Instituições locais – foi taxativo ao afirmar que todas as medidas que vierem a serem apresentadas pela sua candidatura serão, previamente, discutidas junto da população, em todo o concelho, reforçando que não faria sentido de outra forma. “

Não vamos fazer nada sem primeiro ouvir a nossa população, fazendo jus à proximidade que nos caracteriza e que sempre nos caracterizou, vamos continuar assim Celso Bettencourt, candidato do PSD-Madeira a Câmara de Lobos

A finalizar, o candidato social-democrata reiterou a sua confiança na vitória, ainda que tenha aproveitado o momento para sublinhar que é fundamental manter sempre a humildade e o contacto directo com a população, de modo a que esse objectivo seja cumprido. "Nada está ganho, só ganhamos depois do dia 12 de Outubro", assinalou.