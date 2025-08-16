DIÁRIO, Lojas DIÁRIO e SPAD juntos no Dia Internacional do Animal Abandonado

Há vários anos que o DIÁRIO se associa à SPAD Funchal – Sociedade Protectora dos Animais Domésticos, unindo esforços para assinalar uma data de enorme relevância: o Dia Internacional do Animal Abandonado.

Este ano, a iniciativa acontece este sábado, 16 de Agosto, na Loja do DIÁRIO, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, das 9 horas às 12h30, onde será possível conhecer de perto alguns dos "amigos de quatro patas" que aguardam uma nova oportunidade de vida junto de uma família que os acolha com amor e responsabilidade.

Mais do que uma acção simbólica, este momento pretende sensibilizar a comunidade para a importância da adoção de animais abandonados. Cada gesto de carinho traduz-se num futuro melhor para cães e gatos que já viveram realidades difíceis, mas que continuam à espera de afecto, segurança e um lar. Susana Pimenta, directora de Marketing e Eventos do DIÁRIO

O DIÁRIO, fiel à sua missão de dar voz às causas maiores e de contribuir para uma sociedade mais justa e solidária, "reafirma assim o seu compromisso em estar ao lado das instituições que trabalham diariamente em prol do bem-estar animal", acrescenta.

Convidamo-lo a visitar-nos e, quem sabe, a encontrar um novo membro para a sua família. Porque adoptar é mudar uma vida, e pode mudar a sua também. Susana Pimenta, directora de Marketing e Eventos do DIÁRIO

Além dos animais disponíveis para adoção, a SPAD apresenta também artigos de merchandising, cuja aquisição ajuda a instituição a suportar os custos financeiros associados ao resgate, cuidados veterinários e manutenção diária dos animais. Uma forma simples de contribuir e apoiar o trabalho fundamental que esta associação desenvolve.