Israel retoma fornecimento de tendas de campanha para Gaza

O organismo militar israelita COGAT anunciou hoje que retomará o fornecimento de tendas de campanha e equipamento de abrigo para a Faixa de Gaza a partir de domingo, após uma proibição de mais de cinco meses.

O envio do material será realizado através da passagem de Kerem Shalom, gerida pela ONU e organizações internacionais, após uma "minuciosa inspeção de segurança" por parte da Autoridade de Travessias Terrestres do Ministério da Defesa de Israel, detalhou em comunicado o COGAT, que gere os assuntos civis nos territórios palestinianos ocupados.

Segundo a ONU, pelo menos 1,9 milhões de pessoas foram deslocadas dos locais onde viviam por causa da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, desencadeada em outubro de 2023.

Muitos dos deslocados vivem em tendas de campanha, que escasseiam porque Israel proibiu a sua entrega no enclave palestiniano.

De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos, estas tendas não são adequadas para o verão e calor extremo, tendo a maioria se estragado com a exposição prolongada ao sol e as frequentes deslocações.