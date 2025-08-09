Festas para todos os gostos

Confira as iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo vigésimo segundo dia do ano, em que faltam 144 dias para o fim de 2025:

- A partir das 9 horas - A Associação de Jovens Madeirenses Conectados promove a quarta edição do Encontro de Universitários Madeirenses no Museu de Electricidade;

- 09h30 - Ecos Machico celebra o seu 4.º aniversário com mais uma edição da iniciativa 'Passeios com Memórias' no Caniçal;

- Das 10 às 11 horas - Evento Open Day da Academia Sporting Funchal no Campo Adelino Rodrigues;

- 11 horas - O Chega Madeira promove uma conferência de imprensa junto ao conjunto Habitacional de Santo Amaro da SocioHabitaFunchal;

- 12 horas - O JPP promove uma acção política no Mercado dos Lavradores;

- 14h30 - CDS-PP Madeira promove uma conferência de imprensa junto à Capela de Câmara de Lobos;

- A partir das 15 horas - Art' Camacha 2025 - XXXIV Festival de Arte Camachense;

- 15h30 - Jogo da Liga Portugal Nacional - Gil Vicente no Estádio da Madeira;

- A partir das 17h30 - Festa LusoVenezuelana na marginal da Ribeira Brava;

- A partir das 19 horas - Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto em Câmara de Lobos;

- 21h30 - Reentré Política PSD Madeira no Porto Santo.

Principais acontecimentos registados a 9 de Agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo:

1842 - A Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América assinam o Tratado Webster-Ashburton, que estabelece a linha de fronteira entre o Canada e os Estados Unidos entre o estado do Maine e a região de Nova Brunswi.

1862 - Guerra Civil Americana. Trava-se a Batalha de Cedar Mountain, (também chamada de Cedar Run) na Virgínia.

1877 - Conquista do Oeste, Estados Unidos. É travada a Batalha de Big Hole, no Montana. Os índios Nez Perce revoltam-se contra o encerramento em reservas.

1899 - O Reino Unido adquire as possessões da Companhia do Niger, em África.1919 - É assinado, em Teerão, o acordo com o Reino Unido para preservar a integridade da Pérsia.

1938 - O Governo português impede a abertura de novas casas de passe ou de prostituição. A prática será proibida em 1962.

1942 - A Coroa Britânica ordena a prisão de Mahatma Gandhi, líder nacionalista indiano.

1944 - II Guerra Mundial. O general Eisenhower, comandante das forças norte-americanas na Europa, abre o quartel-general em França.

1945 - II Guerra Mundial. Os Estados Unidos lançam a segunda bomba atómica sobre Nagasaki, Japão. Causará a morte a cerca de 70 mil pessoas, mais de cem mil feridos e a destruição da cidade.

1953 - O general Francisco Craveiro Lopes sucede a Óscar Carmona na Presidência da República Portuguesa. A ditadura do Estado Novo permanece nas mãos de Oliveira Salazar.

1954 - É decretada a reorganização dos serviços da PIDE, que lhe amplia os poderes e cria o quadro de investigação em África.

1958 - Toma posse Américo Tomás, declarado vencedor das eleições Presidenciais, depois da fraude eleitoral que afastou o general Humberto Delgado.

1961 - Guerra Colonial. As forças portuguesas entram em Nambuangongo, Angola.

1964 - As Nações Unidas ordenam o cessar-fogo em Chipre.1969 -- Morre, aos 26 anos, assassinada, a atriz norte-americana Sharon Tate, pelo grupo de Charles Mason.

1972 - A Ação Revolucionária Armada destrói duas dezenas de torres elétricas nas áreas de Lisboa, Porto e Coimbra, afetando a distribuição de energia a nível nacional.

1974 - Gerald Rudolph Ford toma posse como 38º. Presidente dos Estados Unidos, após a demissão do Presidente Richard Nixon.

1978 - O Presidente da República, general Ramalho Eanes, indigita Alfredo Nobre da Costa para formar Governo, após a exoneração de Mário Soares, a 27 de julho.

1982 - Um comando de cinco homicidas dispara e lança granadas para o interior do restaurante "Jo Goldenberg", em pleno bairro judaico em Paris, provocando seis mortos e 22 feridos. O ataque, atribuído durante muito tempo ao grupo palestiniano Abu Nidal, continua por esclarecer.

1983 - Guerra Fria. Responsáveis norte-americanos e soviéticos definem, em Moscovo, o protocolo das comunicações entre os dois países.1990 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas declara nula a anexação do Kuwait pelo Iraque.

1999 - O Presidente da Rússia, Boris Ieltsin, nomeia, para primeiro-ministro, Vladimir Putin, chefe dos serviços secretos.

2001 - Portugal ganha seis medalhas, quatro de ouro e duas de prata, nos XI Campeonatos da Europa de Atletismo para cegos, em Bylastok, na Polónia.

2002 - A RTP compra 75 por cento do capital da televisão regional do norte (NTV) à PT Multimédia, passando a deter a totalidade do canal do Porto.

2002 - O primeiro táxi equipado com a nova "lanterna anti-fraude" começa a circular em Lisboa.

2005 - Isaltino Morais formaliza a candidatura como independente à Câmara de Oeiras e abandona o PSD, com críticas ao líder do partido, Luís Marques Mendes.

2006 - É publicado o decreto-lei nº. 164-2006, emitido pelo Ministério da Cultura e publicado no Diário da República 153/2006, que cria a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Colecção Berardo e aprova os seus estatutos.

2006 - O governo israelita dá luz verde à ocupação de uma faixa de 30 quilómetros no Sul do Líbano. O balanço oficial das vítimas do conflito ascende a 1.087 mortos, 3.568 feridos e mais de 915.000 deslocados.

2007 - O banco francês BNP Paribas surpreende ao dizer que já não pode realizar dinheiro em três fundos porque o mercado interbancário "secou" para eles. O abalo faz tremer o banco britânico Northern Rock que se vê incapaz de se financiar nos mercados monetários mundiais". Banco Central Europeu e Reserva Federal alemã têm de injetar nos mercados financeiros biliões de dólares, o que não reverte a situação.

2016 - O Conselho da União Europeia aceita não impor sanções a Portugal e Espanha, depois de os dois países terem falhado as metas europeias de redução de défice excessivo, e definiu novos prazos para a correção do défice.

2017 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o diploma que introduzia alterações ao decreto sobre a transferência da Carris para a Câmara de Lisboa, considerando abusivo que se proíba qualquer concessão futura da empresa.

2019 - A lei que aperta as regras de nomeações governamentais, conhecida por "lei dos primos", é promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que salienta o "significado ético e cívico do passo dado".

2020 - António Felix da Costa é o primeiro português a sagrar-se campeão mundial na Fórmula E, competição para carros eléctricos, em Berlim, Alemanha.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga as leis de Programação Militar e de Infraestruturas Militares, considerando a legislação que estabelece o investimento público em meios e equipamentos das Forças Armadas é "mais ambiciosa do que a anterior".

Pensamento do dia: