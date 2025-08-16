DIÁRIO e SPAD assinalam o Dia Internacional do Animal Abandonado

A empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira, em parceria com a Sociedade Protectora dos Animais Domésticos (SPAD) promove este sábado, 16 de Agosto, Dia Internacional do Animal Abandonado, uma campanha de sensibilização para a adopção responsável de animais de estimação.

A população é convidada a conhecer quatro cães disponíveis para adopção junto à loja do DIÁRIO da Rua Dr. Fernão de Ornelas, na cidade do Funchal.

Outras iniciativas que marcam este que é o ducentésimo vigésimo nono dia do ano, em que faltam 137 dias para o fim de 2025:

- 08h30 - Torneio Solidário de Golfe a favor do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro no Campo de Golfe do Porto Santo;

- 11 horas - Jogo da da II Liga Felgueiras - Marítimo no Estádio Municipal Dr. Machado Matos;

- 12 horas - O JPP promove contactos com a população de São Martinho, entre a zona da Ajuda e o bairro da Nazaré;

- 15h30 - A Câmara Municipal do Funchal apresenta o ‘Escutar’, um projecto de residências artísticas, no Bairro do Canto do Muro. Desde Outubro, o Bairro do Canto do Muro acolheu uma residência artística conduzida por Zacarias Gomes e Olga Drak, que, através das artes plásticas e performativas, trabalharam lado a lado com os moradores. O resultado que será apresentado é um retrato vivo das histórias, memórias e afectos que dão alma a este bairro;

- 19 horas - Ava Ferrera Apresenta o premiado 'Echoes of the Past' com pré-estreia exclusiva de um capítulo do seu novo documentário no Fórum Machico;

- A partir das 20 horas - Festival A'Norte em Santana;

- 22 horas - Concertos L na Estalagem da Ponta do Sol;

Principais acontecimentos registados a 16 de Agosto, Dia Internacional do Animal Abandonado:

1777 - Guerra da Independência nos Estados Unidos. Os americanos vencem as forças britânicas na batalha de Bennington, Vermont.

1863 - É assinada a emancipação dos escravos, pelo Presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Nos Estados do Sul, porém, os escravos só conheceriam a liberdade após a Guerra Civil, com a aprovação da 13.ª Emenda.

1896 - Crise financeira em Portugal. O Banco do Porto e o Banco Comercial de Viana declararam-se insolventes.

1956 - Reestruturação da Defesa, em Portugal. São criados o Estado Maior General das Forças Armadas e o Conselho Superior Militar.

1960 - O Reino Unido concede a independência ao Chipre. A Presidência é entregue a Michaíl Christodulu Mùskos, Arcebispo Makarios III.

1964 - O general Nguyen Khan assume a liderança do Vietname do Sul.

1968 - O ditador português Oliveira Salazar procede à última remodelação do Governo, antes de partir para férias, no forte de Santo António, no Estoril.

1969 - Confrontos de Londonderry, Irlanda do Norte. O Governo britânico aumenta os contingentes militares no território.

1983 - O líder da oposição do Zimbabué Joshua Nkomo regressa ao país.

1984 - Os Estados Unidos anunciam o pagamento de 1,6 milhões de dólares de compensação por danos causados durante a invasão de Granada em 1983.

1987- Último assassínio das FP-25. O agente da PJ Álvaro Militão é morto durante uma perseguição a três elementos da organização, em Lisboa.

1989 - O Solidariedade aprova a resolução que funda a coligação governamental polaca não-comunista. É o primeiro governo liberal num país do bloco do Leste.

1990 - Escalada para a Guerra do Golfo. O governo iraquiano reúne 4.000 cidadãos britânicos e 2.000 norte-americanos, residentes no Kuwait, em hotéis, para servirem de "escudos humanos", em caso de ataque.

1994 - O Presidente da República, Mário Soares, veta três diplomas aprovados no Parlamento apenas com os votos do PSD: a lei de enquadramento do Serviço de Informação, a lei de controlo dos rendimentos dos políticos e a lei de imprensa.

1995 - Um avião comercial Concorde da companhia aérea Air France bate o recorde de circum-navegação aérea, em 32h 27m e 49s.

2002 - Estreia-se, no México, o filme "O Crime do Padre Amaro", do realizador Carlos Carrera, inspirado no romance de Eça de Queiroz.

2003 - É reposto o fornecimento de energia na América do Norte, dois dias depois da falha que afetou a costa Leste e o Sul do Canadá. A falta de manutenção das redes de distribuição, pelas concessionárias, esteve na origem do colapso.

2004 - As casas com licença de utilização pedida ou emitida depois de 30 de Março de 2004 são obrigadas a ter um "Bilhete de Identidade" que resume as características do fogo, os promotores imobiliários têm de facultar aos compradores a Ficha Técnica da Habitação, documento que passa a ser obrigatório nas escrituras de compra de casa e contratos de financiamento bancário para compra de habitação.

2005 - É publicado o decreto-lei 134/2005, emitido pelo Ministério da Saúda, publicado no Diário da República nº. 156/2005, que possibilita a venda de medicamentos não sujeitos a receita médica fora das farmácias e em regime de preço de venda livre, em locais que tenham "registo prévio junto do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (Infarmed), e sujeitos à respectiva fiscalização".

2005 - Morrem os 161 ocupantes do avião McDonnell Douglas MD-82 da empresa colombiana West Caribbean Airways que se despenhou sobre Machiques (Venezuela), fronteiriça com a Colômbia. 52 passageiros eram franceses.

2006 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a Lei Eleitoral para os Açores.

2006 - O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, e o governo do movimento radical Hamas decidem iniciar negociações para formar um Governo de unidade nacional, com base num programa conjunto que inclua o reconhecimento implícito de Israel.

2006 - O Governo libanês aprova o envio de forças militares para o sul do país. O exército israelita inicia a retirada, entregando o controlo à Força Interina das Nações Unidas para o Líbano.

2007 - É publicada em Diário da República a nova Lei de Avaliação do Ensino Superior, com vista a melhorar a qualidade do desempenho de universidades e politécnicos de acordo com as melhores práticas internacionais.

2007 - Estados Unidos e Israel assinam um acordo que prevê a concessão a Telavive de 30 mil milhões de dólares de ajuda militar, durante a próxima década.

2008 - O líder da oposição do Zimbabué, Morgan Tsvangirai, aceita ser primeiro-ministro de um Governo de unidade nacional, cedendo a Presidência e o controlo das Forças Armadas ao atual Presidente, Robert Mugabe.

2012 - Quarenta e quatro mineiros morrem, e outros 78 ficam feridos, quando a polícia abre fogo contra grevistas armados de catanas e paus num campo nas imediações de uma mina de platina em Marikana, no noroeste da África do Sul. São ainda detidas 259 pessoas.

2012 - O ministro dos Negócios Estrangeiros equatoriano, Ricardo Patiño, anuncia em Quito que o Equador decidiu conceder asilo político ao fundador do "site" WikiLeaks, Julian Assange, refugiado há dois meses na sua embaixada em Londres, Inglaterra.

2012 - Entra em vigor o testamento vital, decreto-lei 25/2012, emitido pela Assembleia da República e publicado no Diário da República nº. 136/2012, um documento que só é válido quando formalizado perante um notário e que permite, aos que assim desejarem, esclarecer que tratamentos querem ou não fazer em caso de doença que os impossibilite de manifestar então a sua vontade.

2014 - O realizador Pedro Costa conquista o Leopardo do Festival de Locarno 2014, na Suíça, para a Melhor Realização com o filme "Cavalo Dinheiro".

2018 - A descodificação da sequência do genoma do trigo é publicada na revista Science, culminando uma investigação de 13 anos, que juntou mais de 200 cientistas de 73 instituições de 20 países, um consórcio, o International Wheat Genome Sequencing Consortium.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga a nova Lei de Bases da Saúde, aprovada pela maioria de esquerda, mas com reparos, nomeadamente a votação não ter sido a "ideal" por excluir o PSD.

