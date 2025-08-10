Mais de 1.300 aguardam por lar

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 10 de Agosto, dá conta que os números revelados pela Secretaria da Inclusão mostram que a lista de espera para lar equivale quase à totalidade da capacidade existente. Grupo etário dos 85-89 anos é o mais representativo nos internamentos.

Unidos pela tradição

Fique a saber que o segundo dia da Festa Luso-Venezuelana levou ‘mar de gente’ à Ribeira Brava. Evento proporcionou encontro de comunidades e de gerações.

Jorge Carvalho secretário até 12 de Setembro

Revelamos que a apresentação pública da candidatura será feita na segunda quinzena de Setembro.

Nacional com arranque amargo

No Desporto, a equipa madeirense não foi feliz na estreia da Liga Portugal 2025/2026 ao perder em casa diante do Gil Vicente, por 2-0.

Entre icebergs e ursos polares

Na rubrica 'Geração Futuro' deste domingo, conheça Tomás Camacho, que aos 23 anos é oficial da Marinha Mercante e já percorreu alguns dos destinos mais extremos do planeta.

