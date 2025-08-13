BE manifesta pesar pela morte de Emanuel Jardim Fernandes

Através de um comunicado enviado às redacções, esta noite, o Bloco de Esquerda manifesta o seu pesar pelo falecimento do antigo líder do PS-Madeira e defensor da democracia e das autonomias regionais, Emanuel Jardim Fernandes.

"Contemporâneo de Paulo Martins e do padre Martins Júnior, foi, como eles, um Símbolo Maior de resistência e de luta contra o regime autoritário que mantemos, na Madeira, desde há cerca de cinco décadas", refere o partido político.

A terminar, presta a sua homenagem "à sua memória e transmite sentidas condolências à sua família, amigos e a todas e todos os militantes, dirigentes e simpatizantes do PS-Madeira."