Marcelo manifesta pesar pelas vítimas da tempestade em Cabo Verde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou hoje condolências e manifestou "profundo pesar" pelas vítimas da tempestade que atingiu a ilha de São Vicente, em Cabo Verde, e provocou a morte de, pelo menos, sete pessoas.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu ao Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, profundo pesar pelas trágicas consequências que resultaram da passagem de uma tempestade na ilha de São Vicente, expressando a sua sentida solidariedade ao povo irmão de Cabo Verde neste momento difícil", lê-se numa nota oficial da Presidência da República.

A tempestade, que atingiu com maior intensidade a ilha de São Vicente, provocou pelo menos sete mortos e deixou pessoas desaparecidas, além de causar danos significativos em estradas, ruas, habitações, viaturas e outras infraestruturas, segundo o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha.

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, elogiou "a prontidão" dos serviços de proteção civil, bombeiros, autoridades municipais, Polícia Nacional e cidadãos que participaram no apoio às vítimas e no atendimento a situações de emergência.

"Estou a acompanhar também a situação em Santo Antão e São Nicolau, onde houve estragos materiais, felizmente, sem indicações de perdas de vidas humanas e estão a ser também tomadas medidas para o desbloqueamento das vias de acesso, para o alojamento de pessoas e para a resolução de problemas emergenciais que surgiram com esta chuva", acrescentou.

O Presidente avançou ainda que se vai deslocar à ilha na terça-feira.

O Governo cabo-verdiano declarou estado de calamidade nas ilhas de São Vicente e Santo Antão.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ruas inundadas e casas parcialmente destruídas, com pavimentos e calçadas levantados e detritos espalhados, evidenciando a força das chuvas que atingiram São Vicente.

Além disso, várias viaturas e estabelecimentos comerciais foram destruídos, postes caíram e as ruas ficaram tomadas por enxurradas.

O Governo português já expressou "profundo pesar pelas vítimas da tempestade", apresentou "condolências às famílias, ao povo irmão cabo-verdiano e às autoridades, manifestando todas as formas de solidariedade".