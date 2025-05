4.ª edição do '+ Comércio Local' no Funchal encerra com recorde de estabelecimentos aderentes

A Câmara Municipal do Funchal realizou esta sexta-feira, 30 de Maio, o terceiro e último sorteio da 4.ª edição do '+ Comércio Local', iniciativa que contou este ano com um recorde de estabelecimentos aderentes (339).

A iniciativa promovida pelo Município do Funchal, em parceria com a ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal, distribuiu um total de 60 vales-prémios aos consumidores, no montante global de 15.000 euros, que deverão ser gastos, exclusivamente, nos estabelecimentos aderentes, contribuindo para o reforço da economia circular local e para a dinamização do comércio tradicional.

A edição de 2025 do '+ Comércio Local' destacou-se como a mais participada de sempre, com a inscrição de 339 estabelecimentos, abrangendo todas as freguesias do concelho. A freguesia da Sé voltou a liderar o número de participantes, com 201 estabelecimentos aderentes, correspondendo a cerca de 59% do total.

Pela primeira vez, a campanha integrou o sector da restauração, que se juntou ao comércio e aos serviços já habituais, um alargamento que permitiu uma maior diversidade de participantes e reforçou o impacto da iniciativa junto de um público mais vasto.

O funcionamento da campanha consistiu na atribuição de um cupão por cada 20€ em compras, até ao limite de 10 cupões por factura, que posteriormente eram depositados na tômbola do Balcão do Investidor para o respectivo sorteio.

A cerimónia de entrega dos prémios do último sorteio está agendada para o dia 13 de Junho de 2025, às 12 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.